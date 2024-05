Statement von Anni The Duck zu Reved: "Die Beziehung war scheiße"

Die Streamerin hat ein XXL-Statement auf YouTube rausgehauen. Es geht um Ex-Freundin Reved, ihre Fans und Tierquälerei.

Das Statement-Video geht über eine Stunde und bezieht sich vor allem auf die aktuellen Vorwürfe von Reved. Anni The Duck hat es bereits am Dienstag in einem Hotel aufgenommen und heute veröffentlicht. In den letzten Tagen hat die Streamerin einen massiven Shitstorm kassiert.

Bodyshaming und Depressionen ausgeredet: Das sagt Anni The Duck

Reved hatte in ihrem Stream gesagt, dass Anni ihre Depressionen nicht ernst genommen habe. Das ist laut Anni nicht so gewesen . Für sie sei klar gewesen, dass Reved unter der Krankheit gelitten hat. Wenn sie angemerkt hätte, dass Reved viel lacht, dann nur, um ihr ein positives Gefühl zu geben.

Zu den Bodyshaming-Vorwürfen sagt Anni The Duck: "Das ist nicht passiert". Sie habe Reved immer wieder gesagt, sie sei "hübsch, sexy und geil". Anmerkungen zu ihrem Make-Up seien immer nur "Tipps" gewesen, weil sie gemerkt habe, dass Reved Interesse an dem Thema hat.

Unterm Strich sei in der Beziehung sehr viel schiefgelaufen. Anni sagt in ihrem Video "Die Beziehung war scheiße". Sie und Reved hätten sich gegenseitig nicht gut getan.

"Eklige, schwitzige, Scheiß-Fans": Worte wohl so gefallen

Reved hatte in ihrem Stream gesagt, dass Anni The Duck ihre Fans hassen würde. Das streitet Anni ab. Sie gibt aber zu: Sie könnte ihre Fans als "eklig" bezeichnet haben.

Die Streamerin erklärt das so: Als Cosplayerin sei sie von vielen ihrer Fans krass sexualisiert worden. Sie habe sehr ekelhafte Nachrichten bekommen und sei bei Meet & Greets auch immer wieder begrapscht worden.

Dadurch habe sich lange ein sehr negatives Bild über ihre Zuschauer bei ihr eingebrannt. Dazu habe sie eine grundsätzliche soziale Angst, weswegen Meet & Greets für sie "schwierig" seien.

Dass sie ihre Fans hassen würde, stimmt laut ihr aber nicht. Wäre das der Fall, würde sie sich dieser für sie unangenehmen Situation nicht immer wieder aussetzen.

Der Tierquälerei-Vorwurf

Zu dem Tierquälerei-Vorwurf gegen ihre Katzen nimmt Anni The Duck ebenfalls ausführlich Stellung. Dabei beschreibt sie unter anderem das schwierige Verhältnis zwischen ihren Katzen und die Krankheitsgeschichte einer der Tiere. Sie habe immer versucht, die Situation für die Tiere "so gut es geht zum Positiven zu wenden". Dies sei ihr aber nicht "so gut gelungen". Sie findet aber nicht, dass sie eine Tierquälerin sei.

Hier kannst du dir das Statement anschauen. Darin geht es ebenfalls um die Vorwürfe ihrer ehemaligen besten Freundin Mowky:

Btw: Reved hat am Donnerstag in ihrer Instagram Story geschrieben, dass Annis Statement für sie ein "Schlag ins Gesicht" war, weil Anni ihre Fehler nicht einsehe. Ob Reved jetzt selbst noch mal ein Statement als Antwort droppt, konnte sie noch nicht sagen.

