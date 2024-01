SIE will 25 Millionen Euro abgeben 💰

BASF-Erbin Marlene Engelhorn ist sehr reich. Einen Gro├čteil ihres Geldes will sie "zur├╝ckgeben".

Mit dem Move will sie auf ungleiche Verm├Âgensverh├Ąltnisse und eine ungerechte Besteuerung aufmerksam machen. Ein Verein soll dar├╝ber entscheiden, was mit den 25 Millionen Euro passiert.

Extremer Reichtum und extreme Armut haben zugenommen

Millionen aus Erbe

Engelhorn lebt in ├ľsterreich und ist Million├Ąrin, weil ihre Vorfahren Mitbegr├╝nder von┬áden Chemie- und Pharmaunternehmen BASF in Ludwigshafen┬áund Boehringer (heute Roche) in Mannheim sind.

Die 31-j├Ąhrige Erbin sagt, sie h├Ątte f├╝r das Geld nichts getan "und der Staat will nicht einmal Steuern daf├╝r". Deshalb wolle sie ein Zeichen gegen die ungleiche Verm├Âgensverteilung setzen.

Wie ist das Geld in Deutschland verteilt?

Das reichste Prozent der Bev├Âlkerung besitze knapp 50 Prozent des Verm├Âgens.

Das sorgt daf├╝r, dass die Demokratie gef├Ąhrdet wird durch diesen ├╝berproportional gro├čen Einfluss einiger reicher Menschen.

