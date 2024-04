Polizei schießt in Uni Mannheim auf Mann: Das ist passiert

Polizei schießt auf Mann in Uni-Bibliothek Mannheim: Was wir wissen

Großes Polizeiaufgebot an der Universität in Mannheim am Dienstagabend: In einer Bibliothek hat die Polizei einen Mann angeschossen. Der 31-Jährige ist noch im Krankenhaus gestorben. Davor soll er in der Bibliothek randaliert haben. SWR-Reporter Patrick Figaj fasst die Infos zusammen, die bis jetzt bekannt sind: