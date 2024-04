Zuletzt lief es bei den Bayern nicht gut. Jetzt dürfen sie sich über den Einzug ins Halbfinale der Champions League freuen.

Der FC Bayern München gewann das Viertelfinal-Rückspiel gegen das englische Spitzenteam des FC Arsenal London mit 1:0. Den Treffer landete Kimmich in der 67. Minute - er verwandelte eine Flanke von Guerrero mit dem Kopf. Damit steht der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München zum 13. Mal im Halbfinale der Champions League. Gegner von München in der übernächsten Woche ist Real Madrid. In der Partie von Manchester City gegen Madrid stand es nach der Verlängerung 1:1. Das Elfmeterschießen entschied Madrid mit 4:3 für sich.

FC Bayern erstmals seit 2020 wieder im Halbfinale Dauer 0:34 min FC Bayern erstmals seit 2020 wieder im Halbfinale

Bayern vs. BVB: Deutsches Endspiel?

Borussia Dortmund gewann schon am Dienstag mit 4:2 gegen Atlético Madrid und sicherte sich so einen Platz im Halbfinale. Dort wird der BVB auf Paris St. Germain treffen. Somit besteht die Chance auf ein Rematch vom Champions-League-Finale 2013. Damals hatten die Bayern gegen Borussia mit 2:1 gewonnen.

Am 1. Juni steigt das Finale der Champions League in Wembley.

