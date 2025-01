Bessere Bildung 2035: Das soll in BaWü und RLP passieren

Drei Politikerinnen probieren etwas neues. Das soll die Idee für bessere Bildung in BaWü und RLP umsetzen.

Drei Bildungsministerinnen aus drei verschiedenen Bundesländern und aus drei verschiedenen Parteien haben sich auf ein gemeinsames Ziel in der Bildungspolitik abgestimmt. Das gab es noch nie.





Stefanie Hubig (SPD) aus Rheinland-Pflaz ,

Theresa Schopper (Grüne) aus Baden-Württemberg und

Karin Prien (CDU) aus Schleswig-Holstein

haben die Initiative gemeinsam mit der privaten "Wübben Stiftung Bildung" entwickelt und veröffentlicht.

Das sind die Ziele von "Bessere Bildung 2035"

Bildungsminimum absichern: 50 Prozent weniger Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik nicht erreichen.

20 Prozent mehr Schülerinnen und Schüler, die die Regelstandards in Deutsch und Mathematik erreichen oder übertreffen.

30 Prozent mehr Schülerinnen und Schüler, die die Optimalstandards in Deutsch und Mathematik erreichen.

Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzen, identifiziert über den sozialen Gradienten im IQB-Bildungstrend, sinkt um 20 Prozent.

50 Prozent weniger Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne ersten Schulabschluss.

Bildungspolitik wird in der Regel in jedem Bundesland unabhängig umgesetzt. Das soll auch weiterhin so bleiben, aber durch die Einigung auf gemeinsame Ziele soll partei- und länderübergreifende Bildungspolitik gestärkt werden. Die Ziele sollen messbar und dadurch nachvollziehbar sein.

"Bessere Bildung 2035" soll das ganz Bildungssystem verbessern

Mit den gemeinsamen Zielen solle das Bildungssystem tatsächlich verändert werden. Einzelne Projekte gebe es wohl viele, aber eine gemeinsame Zielsetzung für Veränderung fehle in der Bildungspolitik in Deutschland bisher, lässt sich dem Vorschlag entnehmen.