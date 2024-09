Lernen die Fans von Bianca Heinicke sie bald ganz neu kennen? Es gibt Hinweise auf einen neuen Podcast mit Timothy Hill.

Bianca hat erst am Montag angek├╝ndigt, dass es am Dienstag eine krasse Info und Ank├╝ndigung geben wird. Jetzt hat sie ein kurzes Reel mit ihrem Freund Timothy Hill auf Insta gepostet. Im Hintergrund l├Ąuft Musik, aber es ist zu sehen, wie beide auf einem Sofa sitzen und dabei in Mikros sprechen.

Ist das etwa die Ank├╝ndigung, dass es bald einen Podcast geben wird? Mehr Infos hat Bibi nicht gedroppt. Hier kannst du das Reel angucken:

Biancas letzter Podcast war noch mit ihrem Ex-Mann Julienco kurz vor der Trennung. Das geht bei ihm gerade so:

