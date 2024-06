Bianca Heinicke machts offiziell: Hier knutscht sie ihren Neuen

Dass Bibi mit Timothy Hill zusammen sein soll, wurde schon länger vermutet. Jetzt gibt es erste Pärchenbilder.

Besonders surprising: Selbst Bibis Ex, Julienco, kommentiert, gratuliert und sagt in seiner Insta-Story: Ich freue mich richtig für euch! Die Ehe der beiden ist im Sommer 2022 nach 13 Jahren kaputt gegangen. Böses Blut zwischen den Beiden? Offenbar nicht. Jetzt also auch der Segen vom Ex für den Neuen - trotz früherer Fremdgehgerüchte.

Wer ist Timothy Hill?

Paparazzi-Fotos von ihm und Bianca waren öfter schon aufgetaucht. Schnell wussten die Fans: Der 29-Jährige kommt aus Stuttgart und hat sogar im Management für Julian Claßen und Bianca gearbeitet. Mittlerweile ist er aber Life Coach und Autor und raus aus dem Management-Business.