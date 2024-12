Bibi ist back! Schon wieder?! Nur wenige Monate nach dem Comeback und Namenswechsel gibt es ein neues Statement von ihr.

Bianca Heinicke nennt sich ab jetzt auch wieder Bibi. In ihrem Statement auf Instagram nennt sie diesen Schritt ihr "wahres Comeback".

Social-Media-Beitrag auf Instagram von biancaheinicke

Bibi oder Bianca Heinicke? Beides!

Bei ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit hatte sich Bianca entschieden, ihren alten Namen Bibi abzulegen. Stattdessen wollte sie in Zukunft unter ihrem bürgerlichen Namen Bianca Heinicke auftreten. Das will sie jetzt wieder ändern.

Ab jetzt geben sich Bibi und Bianca die Hand und laufen gemeinsam ihren Weg.

Bibi habe sich durch den Namenswechsel eingeschränkt und gespalten gefühlt. Das erklärt sie in einem langen Blogpost .

Bibis Community ist verwirrt

Die Reaktionen auf den Post sind gemischt. Einige freuen sich sehr über die Meldung, die meisten sind einfach nur verwirrt. "Ich verstehe gerade garnichts mehr" ist einer der Top-Kommentare unter dem Post.