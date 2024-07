Corona-positiv: Biden muss Wahlkampf unterbrechen

US-Präsident Joe Biden ist auf seiner Wahlkampfreise in Las Vegas krank geworden. Wie geht es jetzt weiter?

Der 81-Jährige wurde positiv auf Corona getestet. Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Biden sei geimpft und habe nur milde Symptome, wie eine laufende Nase und Husten. Zur Sicherheit habe er bereits die erste Dosis des Covid-Medikaments Paxlovid erhalten.

Corona-Infektion: Biden muss in Quarantäne

Biden musste seinen Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas absagen. Jetzt wird er sich in seinem Privathaus im Bundesstaat Delaware isolieren. Der Präsident gibt sich aber optimistisch: Er könne auch in Quarantäne alle seine Aufgaben weiter erledigen.

Corona: Wieder steht Bidens Gesundheit im Mittelpunkt

Biden hatte sich zuletzt vor zwei Jahren mit Corona infiziert. Wegen seines Alters - das aktuell eh schon für viele Diskussionen sorgt - gehört er zur Risikogruppe. Im aktuellen Wahlkampf um das Amt des US-Präsidenten ist Bidens gesundheitlicher Zustand häufig Thema. Schon im TV-Duell gegen Donald Trump vor drei Wochen wirkte Biden krank - ein Coronatest soll damals aber negativ gewesen sein.