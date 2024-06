Das dritte Album der US-Sängerin ist knapp einen Monat draußen. Im Juni hat Billie sich den nächsten Rekord geschnappt.

Mit 22 Jahren ist Billie Eilish jetzt die jüngste Person ever, die 100 Millionen monatliche Hörer beim Streamingdienst Spotify geknackt hat. Den Rekord hat sie also in der Tasche, am 15. Juni hatte sie die Marke geknackt.

Da die Zahlen laut Spotify täglich aktualisiert werden, liegt Billie aktuell wieder knapp unter der 100-Millionen-Marke. Das sind die Top-3-Musiker mit den meisten monatlichen Hörerinnen und Hörern weltweit:

1. Platz: The Weeknd - 106 Mio. monatliche Hörer

2. Platz: Taylor Swift - 99,6 Mio. monatliche Hörer

3. Platz: Billie Eilish - 98,9 Mio. monatliche Hörer

💡: Als monatlicher Hörer wird bei Spotify gezählt, wer in den letzten 28 Tagen mindestens einen Song eines Musikers gestreamt hat.

Billie Eilish auf Spotify: Wenig Songs, viele Hörer

Besonders krass sind Billies Zahlen, wenn man sie vergleicht. Sie hat nämlich nur 82 Songs, mit denen sie ihre knapp 100 Millionen Hörerinnen und Hörer erreicht. Zum Vergleich: Taylor Swift hat mittlerweile über 400 Songs und liegt nur knapp vor Billie.

