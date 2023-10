Latte rettet: Dortmunds wilde Minuten in Newcastle

Die Engländer machten kurz vor Schluss noch mal mächtig Druck. Zweimal rettete das Aluminium den Auswärtssieg des BVB.

Zunächst war es Callum Wilson, dessen Kopfball in der 86. Minute gegen die Querlatte krachte. In der 94. Minute - kurz danach war Schluss - gab es dann Part Zwei des Dramas aus Sicht von Newcastle United. Anthony Gordon schoss gegen die Unterkante der Latte. Wieder kein Tor. Mit dem 1:0 holte sich der BVB den ersten Sieg in der Champions League. Den goldenen Treffer erzielte Felix Nmecha (45. Min).

Xavi Simons mit Traumtor für Leipzig

Der Niederländer ballerte einen Schuss aus der Distanz in den rechten Torwinkel (59 Min.). Am Ende haben die Leipziger ihr Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad mit 3:1 gewonnen. RB hat damit nun sechs Punkte auf dem Konto.

Ob die Bayern Damit gerechnet haben: