Unwetter in Rheinland-Pfalz: Hochwasser an der Mosel

In mehreren Regionen in RLP gab es Überschwemmungen, Menschen mussten evakuiert werden. Jetzt lässt der Regen etwas nach.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor extremem Unwetter. Die Warnung galt noch bis zum frühen Samstagmorgen. Inzwischen hat sich die Lage etwas verbessert, dennoch gibt es viel zu tun. Besonders betroffen ist der Süden von Rheinland-Pfalz und die Region Trier.

Hier checkst du die aktuelle Lage:

Die Mosel steigt zurzeit schnell an. Die ersten Bereiche sind überflutet und die Straßen entlang der Mosel gesperrt. In Cochem soll der Pegelstand heute Vormittag sieben Meter überschreiten - dann wird das Wasser auch in die Altstadt laufen. Es wurden schon mal Stege für die Fußgänger aufgebaut. Auch gehen die Verantwortlichen in Cochem davon aus, dass sie die B49 sperren müssen.

Südwestpfalz hat es hart getroffen

Der Pegel an Saar und Ruwer bleiben unverändert hoch.

Im Ruwertal sollen viele Häuser unter Wasser stehen.

In Schoden im Kreis Trier-Saarburg gibt es immer noch heftige Überschwemmungen. Dort mussten 220 Leute aus ihren Häusern raus und wurden in einer Turnhalle untergebracht. Helfer versuchen mit mehreren Tausend Sandsäcken den Damm zu erhöhen. Die Schäden im gesamten Landkreis sind hoch - besonders bei privaten Häusern. Über viele Uferstraßen kommt man gerade nicht.

Die Freibäder in Mertesdorf (Ruwerbad) und in Saarburg sind überflutet.

An der Mittelmosel wurde ein Hotel mit 50 Menschen evakuiert.

Nach SWR-Informationen musste in Waldfischbach-Burgalben in der Nähe des Clausensees ein Jugendzeltlager geräumt werden. Dort hielten sich etwa 100 Jugendliche auf, die in eine Sammelunterkunft nach Waldfischbach gebracht wurden.

Heftige Unwetter in Trier und Kaiserslautern

Für die Südwestpfalz wurde eine Hochwasserwarnung rausgegeben. Unter anderem in Hornbach, Schwarzbach, Wallhalbe und Zweibrücken ist die Lage immer noch extrem angespannt.

An der Felsalbe bei Walshausen wurde der Pegelstand eines Hochwassers überschritten. Das kommt nur alle 20 Jahre vor.

In Zweibrücken steht der gesamte Schlossplatz unter Wasser. In der Fußgängerzone sind viele Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr ist dort im Dauereinsatz. Bei so vielen Einsätzen müssen sie sich auf wichtige Gebäude wie das Krankenhaus konzentrieren.

Über das Wochenende soll der Regen weiter nachlassen und es wird wieder wärmer in Rheinland-Pfalz.

