Botswana will 20.000 Elefanten an Deutschland abgeben

Dort gibt es nämlich zu viele von den Tieren. Der afrikanische Staat ist low key pissed auf uns.

Genauer gesagt über Gesetzespläne von Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Die Grünen-Politikerin will die Einfuhr von Jagdtrophäen verbieten lassen. Davon kommen viele von Botswana nach Deutschland - zum Beispiel aus den Stoßzähnen der Elefanten. Der botswanische Präsident Mokgweetsi Masisi meint aber, dass das Armut und Wilderei in seinem Land fördern würde. Der Verkauf dieser Trophäen sei wichtig für die Menschen im Land. Sie bekommen dadurch Geld, zum Beispiel für Schulen.

Kommen die Elefanten jetzt wirklich nach Deutschland?

Auch an Angola und Mosambik habe man schon Tiere "verschenkt" - jetzt also Deutschland? Das Problem sei, dass es so viele Elefanten gebe, dass die Jagd ein gutes Mittel zur Eindämmung wäre. Unwahrscheinlich, dass die Elefanten aber wirklich den Weg nach Deutschland finden. Das Land will damit einfach ein Statement setzen.

