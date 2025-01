Brand in Mehrfamilienhaus: Ehepaar stirbt

In einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus hat es gebrannt. Die Brandursache waren wohl Kerzen in der Wohnung des Ehepaars.

Sieben weitere Hausbewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Darunter war auch ein einjähriges Kind.

Brand in Stuttgarter Mehrfamilienhaus Dauer 0:22 min Brand in Stuttgarter Mehrfamilienhaus

Wie kam es zu dem Feuer?

Das Feuer war am Dienstagabend in der Wohnung des alten Ehepaars ausgebrochen. Laut Polizei waren Kerzen am Weihnachtsbaum der Auslöser für den Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde bislang noch nicht bekanntgegeben.