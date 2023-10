Britney Spears: Ich war schwanger von Justin Timberlake

Britneys Memoiren werden nächste Woche veröffentlicht. Im Buch soll stehen, dass sie damals eine Abtreibung hatte.

Sie waren eines der most iconic Paare vor 20 Jahren: Popstar Britney Spears und Boyband-Star Justin Timberlake. Besonders blieben sie in Erinnerung für ihren Jeanslook auf dem roten Teppich im Jahr 2001. Doch Britney soll jetzt laut "People" in dem Buch über ihr Leben "The Woman in Me" eine Geschichte offenbaren, die kaum einer kennt.

Justin Timberlake wollte kein Vater werden

Britney soll in ihrem Buch geschrieben haben, dass sie damals schwanger von Justin war. Es sei eine Überraschung für sie gewesen - jedoch konnte sie sich eine Familie mit Justin vorstellen und war vom Gedanken, früh Mutter zu werden, nicht abgeneigt.

Wurde Britney zu einer Abtreibung gedrängt?

Justin soll nicht so glücklich über die Schwangerschaft gewesen sein, heißt es. Seine Begründung laut Britney: Die beiden seien zu jung und nicht bereit für ein Baby. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie ihr Kind nicht abgetrieben. Jedoch sei sich Justin sehr sicher gewesen, dass er kein Vater sein wollte. "People" hat Justins Management um eine Stellungnahme gebeten - es kam keine Antwort.

Über die Abtreibung schreibt Britney:

Bis zum heutigen Tag ist es eines der quälendsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe.

Hier gibts noch mehr über Britney: