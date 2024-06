Nach heftigem Stromausfall: Budenheimer sind wieder am Netz 🔌

Kein Strom, gestörter Handyempfang, kaputtes Umspannwerk - nach viel Chaos ist das jetzt vorbei.

In Budenheim haben alle wieder Strom. Das hat der BĂĽrgermeister auf SWR-Nachfrage mitgeteilt. Fast 24 Stunden dauerte der heftige Stromausfall bei denen, die zuletzt wieder ans Netz gehen konnten. Zeitweise war bei etwa 9.000 Haushalte der Strom weg. FĂĽr die Reparatur mussten die Leitungen nach und nach gecheckt werden, ob dort wieder Strom flieĂźen kann.

Grund fĂĽr Stromausfall in Budenheim: Verpuffung

Der Strom war am Mittwochnachmittag ausgefallen, weil es eine Verpuffung im Umspannwerk gegeben hatte - also so etwas wie eine Explosion. In Umspannwerken kommt der Strom zum Beispiel von einem Kraftwerk an. Dann wird er in der richtigen Spannung weitergeschickt, damit er am Schluss bei den Menschen zu Hause ankommt. Laut den Mainzer Netzen war ein Erdschluss – eine Art Kurzschluss bei einem Stromkabel in der Erde – die Ursache für die Verpuffung.

Der Stromausfall hatte zu mehreren Problemen gefĂĽhrt:

Zuerst sind auch die Wasserpumpen ausgefallen. Zwischenzeitlich gab es aber dafĂĽr Notstrom. KlospĂĽlung und Co gingen dann wieder.

Auch ein Altenheim wurde mit Notstrom versorgt, damit wichtige medizinische Geräte laufen konnten.

Die Kühlregale in den Supermärkten waren ausgefallen. Die Betreiber müssen noch schauen, welche Lebensmittel deswegen verdorben sind - vermutlich sind es aber sehr viele.

