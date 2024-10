Bürgermeister sein? Wahlsieger sagt ❌

In Bissingen hat Siegfried Nägele die Bürgermeisterwahl gewonnen, obwohl er gar nicht kandidierte. Jetzt sagt er ab.

Vor einer Woche gab es eine Bürgermeisterwahl in Bissingen an der Teck im Kreis Esslingen. Zwei Kandidaten standen zur Auswahl. Die Leute waren offenbar mit den Beiden so unzufrieden, dass mehr als die Hälfte der Wähler einfach Siegfried Nägele in die leere Zeile auf dem Stimmzettel geschrieben hat.

Knapp über 50 Prozent der Stimmen hat er dadurch gekriegt. Nägele hat aber laut dem SWR keinen Bock auf das Amt.

Warum will Nägele nicht Bürgermeister in Bissingen werden?

Nach einer Bedenkzeit hat der 61-Jährige gesagt, dass er wegen "beruflicher und persönlicher Situation" das Amt ablehne, schreibt der SWR. Jetzt wird es Neuwahlen geben.

Die freie Zeile bei einer Bürgermeisterwahl Auf dem Stimmzettel bei Bürgermeisterwahlen gibt es eine sogenannte freie Zeile. Sie steht unter den Kandidatinnen und Kandidaten. In die freie Zeile können Wählerinnen und Wähler eine Person eintragen, die sich gar nicht zur Wahl aufgestellt hat. Die einzige Voraussetzung ist, dass die- oder derjenige als wählbar gilt. Wählbar sind grundsätzlich alle

deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger,

die mindestens 18 Jahre und

weder vom Wahlrecht noch von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Auch alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union können gewählt werden,

wenn sie in Deutschland wohnen. Gewinnt eine Person, die in die freie Zeile eingetragen wurde, die Wahl, kann sie die Wahl annehmen oder ablehnen.

Mit den beiden zur Wahl stehenden Kandidaten seien die Leute unzufrieden gewesen, unter anderem wegen zu wenig Verwaltungserfahrung, gaben einige Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem SWR an. Rund 3.500 Einwohner hat die Gemeinde.