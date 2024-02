Bundeskanzler Scholz: Rechtsextremismus will Deutschland spalten

Olaf Scholz hat sich am Montag mit Migrantenorganisationen getroffen. Dabei ging es auch um Rassismus.

Der Bundeskanzler stellte klar:

Wenn etwas nie wieder Platz in unserem Land haben darf, dann ist es völkische, rassistische Ideologie.

Scholz sieht Rechtsextremismus als eine große Bedrohung für den Frieden in der Gesellschaft an, der die Menschen spalten will.

Deshalb ist rechts nicht gleich rechtsextrem Für manche ist rechts eine Abkürzung für rechtsextrem. Aber: Schaut man sich die politischen Bedeutungen beider Wörter an, gibt es klare Unterschiede zwischen "rechts" sein und "rechtsextrem" sein: Wer rechtsextrem ist, glaubt, dass Menschen ungleich viel wert sind und möchte das auch gewaltsam durchsetzen. Rechtsextreme vertreten antisemitische und fremdenfeindliche Einstellungen. Ihr Handeln ist oft verfassungsfeindlich. Sie wollen die Demokratie abschaffen. Wer politisch rechts ist, denkt, dass Menschen verschieden sind und findet das auch gut. Individuelle Freiheit ist sehr wichtig. Rechte werden auch als konservativ bezeichnet. Das heißt, sie wollen wenig verändern und Traditionen sowie alte Werte und Regeln behalten. Ein Beispiel dafür ist das klassische Familienbild von Frau und Mann. Aber: Alles was sie tun, ist mit der Verfassung vereinbar. Sie wollen die Demokratie.

Demokratiefördergesetz soll helfen - was ist das?

Bei dem Termin war auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, dabei. Sie forderte, dass der Bundestag das Demokratiefördergesetz schnell verabschieden soll. Das hat die Bundesregierung ausgearbeitet. Durch das Gesetz sollen Vereine, die sich für die Demokratie und gegen Extremismus stark machen, mit mehr Geld unterstützt werden können. Ab wann es gilt, ist aber noch unklar.

