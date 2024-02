150.000 Menschen in Berlin - weitere Demos im ganzen Land

Die größten Demos in RLP und BW gabs in Mainz und Freiburg. Was sonst noch abging, checkst du hier.

In ganz Deutschland gab es am Wochenende mehr als 200 Veranstaltungen. In Berlin hat die größte Aktion stattgefunden. Mehr als 150.000 Menschen seien vor Ort, schrieb die Polizei am Samstagnachmittag auf der Plattform X:

Die Not- und Rettungswege sind frei - #danke dafür.Auf dem Versammlungsgebiet und den Ausweichflächen befinden sich aktuell mehr als 150.000 Menschen.Da schon Menschen abströmen, können Sie über die #Kronprinzessinnenbrücke wieder in den Spreebogenpark gelangen.#b0302

Viele Organisationen und Verbände hatten sich unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" zusammengeschlossen - die Demonstrierenden bildeten eine Menschenkette um das Reichtagsgebäude.

Menschenkette in Berlin und andere Demos am Wochenende Dauer 0:38 min Menschenkette in Berlin und andere Demos am Wochenende

Was ging in RLP und BW?

Schon am Freitag gab es Protest-Veranstaltungen gegen die AfD in Rheinland-Pfalz: In Simmern im Hunsrück hatte die AfD zu einem "Bürgerdialog" aufgerufen, zu dem auch Parteichefin Alice Weidel eingeladen war. 4.000 Demonstranten versammelten sich zu einer friedlichen Gegendemonstration in der Gemeinde mit 8.000 Einwohnern. Auch in Trier fand eine Veranstaltung der AfD statt. Zur Gegendemonstration kamen etwa 1.000 Menschen auf dem Platz am Dom zusammen.

>>> Baden-Württemberg

In Freiburg versammelten sich rund 30.000 Menschen, in Augsburg (Bayern) etwa 25.000 und circa 10.000 in Krefeld (NRW), jeweils nach Polizeiangaben.

>>> Rheinland-Pfalz

Auch in RLP fanden die meisten Demos am Samstag statt. In Mainz waren rund 10.000 Menschen auf den Straßen unterwegs, in Ludwigshafen und Neuwied jeweils um die 3.000. Hier wurde ebenfalls noch demonstriert:

Sonntag 14 Uhr Altenkirchen

Sonntag 14 Uhr Westhofen

Sonntag 14 Uhr Landau

Sonntag 15 Uhr Schifferstadt

Sonntag 18 Uhr Bodenheim

Mehr zu den Demos und ihren Hintergrund, liest du hier: