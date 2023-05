Seit dem Sieg gegen Augsburg ist der BVB wieder Bundesliga-Tabellenführer. Die Planungen für eine Meisterfeier laufen.

Für den Fall, dass der BVB am Samstag Deutscher Meister wird, bereitet sich die Stadt vor. Details gab der Dortmunder Polizeipräsident am Dienstag bekannt. So wird mit mindestens 200.000 Fans am Borsigplatz gerechnet. Auch ein vierstündiger Autokorso ist geplant.

Schon seit April laufen die Planungen für eine mögliche Meisterfeier. Der Dortmunder Oberbürgermeister hofft, dass es friedlich bleibt. Er ist davon überzeugt, dass die Schale am Samstag an den BVB geht:

Wir gehen mehr oder weniger davon aus, dass die Mannschaft nichts mehr anbrennen lässt und wir dann am Sonntag alle gemeinsam feiern können.

Es wird spannend: Letzter Spieltag am Samstag!

Nur zwei Punkte trennen den BVB vom FC Bayern. Das heißt: Am kommenden Samstag spielen die beiden Teams zeitgleich um den Meistertitel! Am letzten Wochenende konnte Borussia Dortmund den Bayern-Ausrutscher gegen Leipzig nutzen, um sich an die Spitze der Bundesliga zu schieben. Sie gewannen 3:0 gegen den FC Augsburg.

DFL: Original-Meisterschale geht nach Dortmund

Die Deutsche Fußball-Liga DFL gab bekannt, dass die Original-Meisterschale zum Saisonfinale in Dortmund sein wird. Der Grund ist sehr einfach: Dortmund geht als Tabellenführer ins letzte Spiel. Beim Spiel der Bayern, die auch noch eine Chance auf den Titel haben, wird nur eine Kopie der Schale vor Ort sein.