Nach dem Ampel-Aus stehen für die FDP-Minister Nachfolger fest. Verkehrsminister Wissing behält seinen Posten - warum?

Der Verkehrsminister bleibt in der Regierung und verlässt die FDP. Damit wolle Volker Wissing Verantwortung übernehmen. Von den Grundwerten der Partei distanziere er sich aber nicht. Alle anderen Minister der FDP haben die Bundesregierung verlassen:

Wissing wird laut Deutscher Presse-Agentur in der Minderheitsregierung von Kanzler Olaf Scholz auch das Justizministerium übernehmen und folgt auf Marco Buschmann.

wird laut Deutscher Presse-Agentur in der Minderheitsregierung von Kanzler Olaf Scholz das übernehmen und folgt auf Marco Buschmann. Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) übernimmt zusätzlich das Bildungsministerium . Er springt für Bettina Stark-Watzinger (FDP) ein.

(Grüne) übernimmt zusätzlich das . Er springt für Bettina Stark-Watzinger (FDP) ein. Auch für den gefeuertenFinanzminister Christian Lindner gibt es einen Nachfolger: Der bisherige Wirtschaftsberater von Kanzler Scholz, Jörg Kukies, übernimmt seinen Ministerposten.

Nach Rauswurf: Lindner will wieder Finanzminister werden

Das hat FDP-Chef Christian Lindner dem ZDF gesagt. "Das ist mein Ziel, denn ich trete jetzt für den nächsten Bundestag an", so der 45-Jährige. Er wolle seine Arbeit dann in einer nächsten Regierung fortsetzen. Aber: Die Umfragewerte von Lindners FDP sind schlecht. Bei Neuwahlen kann es sogar sein, dass die Partei aus dem Bundestag fliegt.

