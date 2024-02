Burna Boy 🤝 G-Star

Der nigerianische Afrobeats-Star ist das neue Gesicht der globalen G-Star-Kampagne. Burna Boy performte erst bei den Grammys.

Durch die Collab will sich G-Star stärker mit der Jugendkultur verbinden, sagte Marketing-Chefin Gwenda van Vliet. Burna Boy passe "großartig" zum Label. Der Künstler feiert die Zusammenarbeit und sagte:

Es geht ihnen nicht darum, Trends zu folgen. Es geht ihnen darum, Normen in Frage zu stellen, genau wie ich.

Im Kampagnen-Video ist auch sein neuer Song "On Form" am Start. Das Video hat er auf seinem TikTok-Account geteilt. In den Kommis finden viele Fans die neue Collab richtig nice.

Btw: "On Form" hat Burna Boy Anfang Februar auch bei den Grammys in Los Angeles performt. Es war das erste mal ever, dass ein Afro-Musiker bei den Grammys aufgetreten ist.

G-Star ist nicht ganz unproblematisch

Das Label hatte nämlich erst letztes Jahr Stress vor Gericht und muss für einen Schaden haften, der einer vietnamesischen Bekleidungsfabrik entstanden ist:

G-Star hatte dort wegen der Corona-Pandemie Aufträge storniert. Eigentlich hatte die Marke sich verpflichtet, einen Jacken-Style über mehrere Jahre dort produzieren zu lassen.

Unter anderem die Stornierung hat zur Schließung der Fabrik geführt. Mitarbeiter wurden entlassen.

Das Gericht hat gesagt, dass das gegen die Grundsätze der sozialen Verantwortung des Unternehmens verstoße.

