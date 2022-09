Gibt es bald kein "Call of Duty" mehr für die PlayStation?

Darüber streiten sich gerade Sony und Microsoft. In den nächsten Jahren könnte Schluss sein für Playsi-Zocker.

Der Hintergrund: Microsoft plant, den Publisher Activision Blizzard zu übernehmen. Zu Activision gehört auch die beliebte "Call of Duty"-Marke, die Microsoft exklusiv für die Xbox haben will.

Die Übernahme von Activision Blizzard wird aktuell sogar von der britischen Wettbewerbsbehörde (CMA) untersucht. Die CMA befürchtet, dass die Übernahme dem freien Wettbewerb im Gaming-Markt schaden könnte. Microsoft soll Sony aber zugesagt haben, dass die CoD-Reihe noch weitere Jahre für die PlayStation erscheint.

Statement vom PlayStation-Boss

Jim Ryan, der CEO von PlayStation, hat sich jetzt bei "GamesIndustry.biz" zu dem "Call of Duty"-Deal geäußert. Er findet das Angebot von Microsoft unangebracht und spricht davon, dass Microsoft Sony nur drei weitere Jahre für den Ego-Shooter angeboten habe. Ryan sagt, dass dabei nicht an die PS-Gamer gedacht wird, die die "Call of Duty"-Reihe bereits seit 20 Jahren auf der Sony-Konsole zocken.

