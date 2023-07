Call of Duty: Bald kannst du mit Nicki Minaj zocken!

In der neuen Season von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone sind außerdem zwei weitere Rap-Stars mit am Start.

Am 2. August startet die fünfte Season von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone. Der Publisher Activision hat im neuen Launch-Trailer angeteasert, dass die geheime Eliteeinheit "Shadow Company" um General Shepherd zurückkehren wird.

Rap-Stars als spielbare Charaktere in Call of Duty

Activision gab bekannt, dass Nicki Minaj, Snoop Dogg und 21 Savage während der Season 05 ins Game kommen werden. Der Grund? Der Publisher feiert damit "50 Jahre Hip-Hop" - der 11. August 1973 gilt dafür nämlich als Geburtsstunde, als an jenem Tag in der Bronx in New York ein Typ auf einer Party zu Funk-Instrumentals rappte. Es soll auch bekannte Hip-Hop-Tracks aus den 80ern, 90ern und 2000ern geben, die man im Game anhören kann.

Nicki Minaj is coming to Call of Duty 🩷 pic.twitter.com/CFYwhjWfUL

The Doggfather returns. @SnoopDogg is coming back to Call of Duty. pic.twitter.com/dS9HkMQdVQ

Lara Croft wohl auch in CoD dabei! Aber nur auf der PlayStation?

Die aus "Tomb Raider" bekannte Spielfigur scheint ebenso wie die Rapper:innen in Call of Duty dabei zu sein. Das berichtet allerdings Sony im "PlayStation.Blog" - was darauf hindeutet, dass sie exklusiv auf den PlayStation-Konsolen verfügbar sein könnte.

Das PlayStation Project Q wurde wohl geleaked: