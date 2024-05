In wenigen Wochen kannst du wählen, wer in deiner City oder Gemeinde regieren soll. Das Tool Voto kann dich dabei supporten.

Am 9. Juni ist nicht nur die Europawahl, sondern es sind in acht Bundesländern - darunter BW und RLP - auch Kommunalwahlen. Zum ersten Mal dürfen in Baden-Württemberg dabei auch 16-Jährige wählen. In Rheinland-Pfalz geht es erst ab 18. Solltest du noch keinen Plan haben, wen du wählen willst, kannst du die Wahlhilfe Voto checken:

Auf der Voto-Seite musst du auswählen, in welcher City oder Gemeinde du wählen darfst. Wichtig: Aktuell sind in dem Tool sieben Kommunalwahlen verfügbar. Darunter sind unter anderem die Wahlen in Stuttgart, Mannheim und Mainz.

Dann kannst du 30 politische Aussagen beantworten und angeben, welche Themen dir besonders wichtig sind.

Am Schluss bekommst du gesagt, mit welchen Listen oder Kandidaten du die größte Übereinstimmung hast.

Kommunalwahl: Das musst du wissen!

Bei den Kommunalwahlen kannst du unter anderem direkt Kandidaten und Kandidatinnen für den Stadtrat wählen. Der Rat trifft für deine City wichtige Entscheidungen. Dabei geht es zum Beispiel um die Stadtentwicklung, Soziales und Kultur und Freizeit.

Was du zu den Kommunalwahlen sonst noch wissen musst, kannst du in diesem Video checken: