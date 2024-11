Cannabis in BW bald nicht mehr legal?! 😮

Baden-W├╝rttemberg und Berlin sind nicht happy, dass Cannabis legal ist. Warum und was das bedeutet, erf├Ąhrst du hier.

Acht Monate nach der Cannabis-Legalisierung sagen die Bundesl├Ąnder Baden-W├╝rttemberg und Berlin: Die Legalisierung von Bubatz war falsch. Zumindest in der Form, wie sie passiert ist. Deshalb werden BW und Berlin das Thema bei der Justizministerkonferenz am Donnerstag ansprechen. Ziel: Das Gesetz nochmal ├╝berarbeiten. Wenn es nach der Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg geht, k├Ânnte das Gesetz sogar ÔÇ×wieder aufgehobenÔÇť werden.

Cannabis-Gesetz abschaffen? Das wollen Baden-W├╝rttemberg und Berlin Dauer 0:22 min Cannabis-Gesetz abschaffen? Das wollen Baden-W├╝rttemberg und Berlin

Cannabis legal: Das kritisieren BW und Berlin am Bubatz-Gesetz

Der Kampf gegen den Schwarzmarkt und gegen die organisierte Kriminalit├Ąt sei schwerer geworden.

Man k├Ânne selbst Gro├čdealer kaum mehr ├╝berwachen.

Telefone und Wohnr├Ąume d├╝rfen durch das Gesetz nicht mehr wie bisher ├╝berwacht werden.

In laufenden Verfahren k├Ânnen nicht mehr alle Beweise genutzt werden.

Mafia-Strukturen w├╝rden deshalb profitieren.

"Was von der Bundesregierung als Meilenstein der Drogenpolitik angepriesen wurde, hat sich in der Praxis als schwerwiegender Fehler erwiesen, der unserem Land langfristig Schaden zuf├╝gt", erkl├Ąrte Badenberg weiter. Baden-W├╝rttembergs Justizministerin Marion Gentges erg├Ąnzte: Das Gesetz sei "in der aktuellen Fassung ein Freifahrtschein f├╝r den weiterhin illegalen Handel mit Cannabis".