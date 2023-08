Aufnahmestopp für Cannabis Social Clubs in BW!

Schon vor der offiziellen Legalisierung wurden erste Clubs gegründet. Der Ansturm darauf ist heftig - zu heftig.

Wenn Cannabis in Deutschland legalisiert werden soll, dann ist eine Idee von der Regierung, dass das Gras nur in sogenannten Cannabis Social Clubs an Mitglieder verkauft werden darf. Weil der Run auf die Clubs so groß ist, nehmen viele jetzt schon keine neuen Leute mehr auf, zum Beispiel auch in Baden-Württemberg. Aktuell gibt es dort 15 Clubs.

Wie funktionieren die Clubs?

In den Clubs soll Cannabis verkauft und geraucht werden dürfen. Außerdem sollen sie sicherstellen, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird. Allerdings können eben nur registrierte Mitglieder von Vorteilen profitieren.

