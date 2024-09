Cannstatter Wasen beginnt

Heute Nachmittag wird Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen mit dem traditionellen Fassanstich eröffnen. Bis zum 13. Oktober werden rund vier Millionen Besucher erwartet. Julia Georgii

Rund 300 Fahrgeschäfte, Imbissstände, Losbuden und Festzelte gibt es in diesem Jahr auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Bei den Fahrgeschäften gibt’s neben Klassikern wie Riesenrad und Achterbahn auch einige Neuerungen: Ein neues Karussell namens Booster, dass sich nicht nur im Kreis, sondern auch seitlich drehen kann, sowie eine Crazy Mouse mit drehbaren Gondeln. Die Bierpreise sind auch in diesem Jahr wieder gestiegen: Im günstigsten Fall wird eine Maß 13,30 Euro kosten, im teuersten 14,70 Euro. Auf dem 177. Cannstatter Volksfest wird es neun Festzelte geben. Die Veranstalter legen in diesem Jahr besonders Wert auf Sicherheit. Laut Polizei Stuttgart werden die Einsatzkräfte noch präsenter sein. Außerdem wird es wie im vergangenen Jahr die sogenannte Wasenboje geben. Dort können vor allem Frauen und Mädchen Hilfe suchen - vom Handy aufladen über Schutz vor Straftaten bis hin zum Heimfahrtaxi.