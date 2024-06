Nachdem die Wasserleitung ein Problem hatte, floss kein Trinkwasser mehr nach Capri. Sogar Touris durften nicht auf die Insel.

Das hat jetzt ein Ende: In der Nacht zum Sonntag floss wieder Wasser durch die Leitungen nach Capri. Seit Sonntag dĂŒrfen auch Touristen wieder ihren Urlaub auf Capri verbringen. Zwischenzeitlich gab es ein Problem mit der Trinkwasserversorgung auf der italienischen Insel.

Capri: Trinkwasserversorgung wieder hergestellt Dauer 0:21 min Capri: Trinkwasserversorgung wieder hergestellt

Kein Wasser mehr auf Capri

Am Samstag war die Wasserleitung, die die Insel versorgt, blockiert. Verursacht wurde das durch eine Luftblase. Das Problem an der ganzen Sache: Capri hat keine WasservorrĂ€te, die fĂŒr die Einwohner und Touris reichen wĂŒrde. In solchen FĂ€llen gibt es nur den lokalen Wasserspeicher.

Touris mit Reservierungen fĂŒr Hotels durften im Nachhinein bleiben beziehungsweise kommen, wenn das Hotel genug WasservorrĂ€te hat.

An den Ticketschaltern auf dem Festland war extrem viel los: Es bildeten sich lange Schlangen, weil keiner nach Capri konnte.

Schiffe, die auf dem Weg waren, mussten umkehren.

Mehr Good News findest du hier: