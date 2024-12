CDU-Slogan "Black is Beautiful": Deshalb gibts Kritik daran

Die CDU hat es wieder getan - den Slogan "Black is Beautiful" für sich benutzt. Im Netz denken sich User offenbar: WTF?!

"Black is Beautiful" - das ist eigentlich ein Spruch aus der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 1960er-Jahre in den USA.

Er steht zum Beispiel für Widerstand gegen Rassismus.

Seit den 70ern hat die CDU den Slogan hin und wieder auf Social Media und bei Events benutzt.

Der Grund: Der Partei wird die Farbe schwarz zugeordnet - zum Beispiel, wenn sie in Diagrammen dargestellt wird. So bekommt der Slogan also eine andere Bedeutung.

Kritik an CDU-Slogan "Black is Beautiful" Dauer 0:22 min Kritik an CDU-Slogan "Black is Beautiful"

So reagieren User im Netz auf "Black is Beautiful"-Slogan der CDU

Der neuste Fall, in dem die CDU den Spruch für sich benutzt und auch auf den Black Friday hinweist, sorgt allerdings für jede Menge Kritik. Unter dem Insta-Post der Partei ist zum Beispiel zu lesen:

Einen Slogan aus der schwarzen Freiheitsbewegung zu nehmen ihn für sich zu beanspruchen als konservative Partei die NICHTS für schwarze Mitbürger*innen macht ist schon echt ne dreiste Hausnummer. /@aminfxoxo

Schämt euch. / @deinbrudersteve

Aber sonst geht’s euch gut? 🤒 /@schoenwild

Ist das euer ernst? /@edutarek

CDU: "Black is Beautiful" - SPD: "Geht's noch"?

Ob die CDU das wirklich ernst meint, will auch die SPD wissen. In einem Statement wirft die SPD Hürth der CDU vor, sie verharmlose Rassismus und habe in den vergangenen Jahren immer wieder Politik auf Kosten von Minderheiten gemacht. "Mit eurem heutigen Post zeigt ihr einmal mehr, wie wenig ihr verstanden habt – von Rassismus, von Empowerment und von der Verantwortung, die ihr als politische Partei tragt."

Hannah Arthur von der Hamburger SPD hat auf ihrem Insta-Account ein Video veröffentlicht, warum dieser Slogan für sie "einfach gar nicht geht":