Ausgefallene Gaming-Zukunftsvisionen und wahrscheinlich ein lang ersehntes Feature. Das hat die diesjährige CES zu bieten.

Die Consumer Electronics Show, kurz CES, ist bekannt dafür, dass die großen Tech-Firmen ihre neuesten Produkte vorstellen und anteasern. Neben zahlreichen Gaming-Neuheiten gibt es auch eine Auswahl an Gadgets, die demnächst auf den Markt kommen sollen.

CES 2025: Das plant Sony für Gamer Dauer 0:18 min CES 2025: Das plant Sony für Gamer

Klimaanlage für den Po und Geruchs-Funktion beim Zocken

Die Computer-Brand "Razer" hat etwas entwickelt, das wohl jedes Gamer-Herz höher schlagen lässt. Und zwar: "Project Arielle". Dabei handelt es sich um ein Upgrade ihres Mesh-Gaming-Stuhls, der jetzt mit einer Klimafunktion daherkommt. An heißen Tagen kann man ihn kühler stellen, an kalten Tagen wärmer.

Sony dagegen präsentiert die Zukunft des Gaming. Mit dem "Future Immersive Entertainment Concept" soll das Spielerlebnis noch realer werden. Neben einem realistischeren Sound sollen auch Gerüche wahrgenommen werden können.

Future Immersive Entertainment Concept | Sony Official

Wann und wie genau das Konzept umgesetzt wird, ist nicht bekannt. Derzeit wird spekuliert, dass eine "PS6" mit einer Geruchsfunktion ausgestattet wird oder dass das ganze Teil einer Exhibition-Experience wird, in der Menschen dann wie in einem Vergnügungspark lebendig spielen können - mit riechen und so.