Eigentlich hätte das Game im Februar erscheinen sollen. Anscheinend ist Ubisoft aber noch nicht happy damit.

Das Spiel mit Setting im feudalen Japan soll nun knapp einen Monat später erscheinen: am 20. März. Der Grund? Ubisoft hat am Donnerstag in einer Mitteilung gesagt, man höre auf das Feedback der Community und brauche noch ein paar zusätzliche Wochen Zeit, um das Spiel zu verbessern. Assassins Creed Shadows wird für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich sein.

Assassins Creed Shadows: Release war eigentlich 2024 geplant

Im November 2024 hätte Shadows eigentlich erscheinen sollen. Im Oktober hatte Ubisoft angekündigt, den Release auf Februar 2025 zu verschieben. Ein Insider hatte damals berichtet, dass neben dem Feinschliff auch historische und kulturelle Korrekturen sowie der enttäuschende Verkaufsstart von Stars Wars Outlaws ein Grund für die Verschiebung waren. Assassins Creed Shadows wurde seit der Ankündigung heftig kritisiert.