Christian Wolf hört bei More Nutrition auf!

Der Co-Gründer hat sich nicht nur aus Social Media, sondern auch aus den Geschäften der Firma zurückgezogen.

Das hat die Firma More Nutrition direkt in ihrer Insta-Story verkündet. Unterzeichnet ist das Ganze von Stefan Smalla, dem Geschäftsführer der Marke. In der Nachricht steht, dass die Firma die Entscheidung für den richtigen Schritt hält. Weiter schreibt das Unternehmen, das sie auf dem "bestehenden, starken Fundament aufbauen" mit der Community. Warum Christian Wolf aufhört, wurde nicht gesagt.

Skandale um Christian Wolf

Vor wenigen Tagen verschwand der Fitness-Influencer komplett aus Social Media. Im August trennten sich Christian Wolf und seine schwangere Freundin Antonia Elena voneinander. Julian Zietlow - sein ehemaliger Konkurrent von Rocka Nutrition - behauptete öffentlich, dass Christian seine schwangere Freundin öfter betrogen hätte. Auch die Firma More Nutrition wurde zuletzt kritisiert. Dabei ging es zum Beispiel um die chaotischen More Days, aber auch um die Produkte der Firma und die Verkaufsstrategien des Unternehmens.

Ein aktuelles Statement gibt es von Christian Wolf nicht. Er hat aber - bevor er von Social Media verschwand - auf Instagram gesagt, dass "haltlose, falsche und unwahre Sachen behauptet" worden sind. Was er genau damit meint, ist unklar.

