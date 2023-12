WHO-Forderung: Werden Alkohol und Softdrinks bald teurer?

Die Weltgesundheitsorganisation fordert höhere Steuern auf Alkohol. Der Grund: Millionen Tote durch Alk und süße Drinks.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich mehr als zehn Millionen Menschen durch Alkoholkonsum oder ungesunde Ernährung. Deshalb fordern sie höhere Steuern auf alkoholische und zuckerhaltige Getränke. Dadurch könnten möglicherweise weniger Menschen sterben.

Höhere Steuern auf Alkohol? Das fordert die WHO

Die Steuern seien aktuell zu wenig laut der WHO. Wenn der Preis von Alkohol um 50 Prozent erhöht würde, ließen sich laut einer Studie über 50 Jahre hinweg 21 Millionen Todesfälle vermeiden. Denn wenn Alkohol teurer wird, trinken weniger Menschen, so die WHO. Dazu kämen höhere Zusatzeinnahmen.

Das passiert im Körper, wenn du Alkohol trinkst ⬇️

Seit Corona gibt es weniger Alkoholvergiftungen bei jungen Menschen: