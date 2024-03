In ein paar Monaten kommt "Deadpool & Wolverine" raus. Jetzt ist klar, welche Marvel-Figur für Trouble sorgen wird.

⚠️ Spoiler-Warnung! ⚠️ Wenn du nichts zum Film wissen willst, solltest du lieber eine andere News checken.

Beim "United States Copyright Office" ist die Schauspielerin Emma Corrins als ...

... Cassandra Nova gelistet. In den Marvel-Comics ist sie die böse Zwillingsschwester von Charles Xavier a.k.a. Professor X, den man aus den alten "X-Men"-Filmen und "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" kennt.

Emma Corrin is confirmed to play Cassandra Nova in #DeadpoolAndWolverineProfessor X's evil sister pic.twitter.com/5HG9vjbRY5

Einige MCU-Fans hatten schon vermutet, dass Cassandra Nova mit am Start sein wird: Im ersten Teaser zu "Deadpool & Wolverine" sieht man einen kurzen Moment lang eine mysteriöse Person mit Glatze.

Ungefähr bei 1:17 ⬇️

Den Film kannst du dir ab dem 24. Juli im Kino geben.

