DFB-Elf bleibt torlos gegen die Ukraine - Schreckmoment nach dem Spiel

Trotz großer Dominanz und vielen Chancen hat es für die DFB-Auswahl nur für ein 0:0 gegen die Ukraine gereicht. Nach dem Spiel gab es eine "Gefahrensituation".

Bundestrainer Julian Nagelsmann schien an der Seitenlinie zu verzweifeln, während seine Mannschaft im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg viele gute Torchance vergab. Besonders beim Lattentreffer vom eingewechselten Maximilian Beier (61.) hatte das DFB-Team Pech. Ansonsten rotierte Nagelsmann viel, die beiden Youngster Beier und Aleksandar Pavlovic durften ihr Debüt feiern. Die als Stammkräfte gesetzten Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger waren noch nicht wieder dabei.

Deutschland und Ukraine trennen sich unentschieden Dauer 0:26 min Deutschland und Ukraine trennen sich unentschieden

DFB macht es offiziell: DAS ist die neue Torhymne 🎵

"Gefahrensituation" nach Länderspiel: Was ist passiert?

Nach dem Spiel gab es einen Schreckmoment: Die Spieler und Medienvertreter durften das nicht Stadion nicht verlassen, die Polizei sprach von einer "ernstzunehmenden Gefahrensituation". Kurze Zeit später dann die Entwarnung. Laut Polizei habe es sich um einen Koffer ohne Besitzer gehandelt, der gefunden wurde. Es habe aber zu keiner Zeit eine tatsächliche Bedrohung bestanden, wie die Ermittlungen ergaben.

So geht es weiter: Am Freitag ist das letzte Testspiel vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland. Die deutsche Elf wird in Mönchengladbach gegen Griechenland spielen. Nach dem Spiel muss Nagelsmann den endgültigen Kader für die EM bestimmen - einen Spieler muss er noch streichen.