Champions League: TOTS ist da - ein Top-Star fehlt 😲

Die UEFA hat ihr "Team of the Season" announced. Viele User fragen sich: Was ist mit Toni Kroos?!

Der deutsche Mittelfeldspieler und Champions-League-Sieger ist n├Ąmlich nicht mit am Start! Stattdessen dabei sind: Gregor Kobel (Borussia Dortmund) Ian Maatsen (Borussia Dortmund) Mats Hummels (Borussia Dortmund) Antonio R├╝diger (Real Madrid) Dani Carvajal (Real Madrid) Vitinha (Paris St. Germain) Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) Jude Bellingham (Real Madrid) Vin├şcius J├║nior (Real Madrid) Harry Kane (Bayern M├╝nchen) Phil Foden (Manchester City) Die Spieler wurden laut UEFA von "Technischen Beobachtern der UEFA auf der Grundlage der Leistungen" ausgew├Ąhlt. "Die Respektlosigkeit gegen├╝ber Toni Kroos ist unfassbar" Mit Kobel, Maatsen, Hummels, Sabitzer und Kane haben es f├╝nf Bundesliga-Stars ins TOTS geschafft. Im Mittelfeld sind mit Sabitzer und Bellingham zwei Finalisten in der Top-11 - zusammen mit Vitinha, der mit PSG im Halbfinale ausgeschieden ist. Einige User auf Social Media h├Ątten sich stattdessen Toni Kroos gew├╝nscht. Hier einige Kommentare unter dem Insta-Post der UEFA: "Vitinha anstelle von Kroos? Jesus"

"Toni Kroos >>>>> alle anderen Mittelfeldspieler"

"Kein Kroos, ihr macht wohl Witze?" TOTS: H├Ąttest du Toni Kroos ins Mittelfeld gepackt? ­čĄö Ja, safe! Ne, eher nicht. Abschicken