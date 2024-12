Auslosung im DFB-Pokal: Das ist Stuttgarts Gegner

Die Viertelfinal-Spiele im DFB-Pokal sind ausgelost. Es sind noch acht Teams dabei - auch der VfB.

Die nächsten Partien stehen am 4. und 5. Februar sowie am 25. und 26. Februar 2025 an. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Das sind die Begnungen im DFB-Pokal:

VfB Stuttgart - FC Augsburg

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Arminia Bielefeld - Werder Bremen

Der Weg von Stuttgart ins Viertelfinale

Bisher musste der VfB im DFB-Pokal nur gegen Zweitligisten ran: In der ersten Runde gelang ein 5:0 bei Preußen Münster, in der zweiten Runde daheim ein 2:1 über den 1. FC Kaiserslautern und im Achtelfinale ein 3:0 bei Jahn Regensburg. Jetzt gibts ein Heimspiel gegen Erstliga-Konkurrent Augsburg. Der genaue Termin ist noch nicht safe.