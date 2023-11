Gegen Saarbrücken! FC Bayern fliegt aus DFB-Pokal ⚽

Schock für die Münchner: Der FC Bayern scheitert am Drittligisten (!) Saarbrücken.

Im Saarbrücker Ludwigsparkstadion verloren die Bayern 1:2 (1:1). Damit scheiterten sie schon zum vierten Mal hintereinander vor dem DFB-Pokal-Endspiel. Zuletzt hatte Bayern den Pokal 2020 gewonnen.

Später Sieg für Saarbrücken

Vor 16.000 Zuschauern traf erst Thomas Müller zum 0:1. Patrick Sontheimer glich noch vor der Pause für Saarbrücken aus. Marcel Gaus schoss in der Verlängerung das Siegtor (90+6.Min).

Die Bayern mussten ab der 19. Minuten auf Matthijs de Ligt verzichten. Er verletzte sich am rechten Knie, der niederländische Verteidiger musste humpelnd vom Platz. Die Bayern waren erst am Spieltag angereist und gingen mit Nationaltorwart Manuel Neuer in die Partie. Erst vor wenigen Tagen feierte er sein Comeback nach einer Verletzung.

