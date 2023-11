Titelverteidiger raus! Köln scheitert am Betze

Der VfL Wolfsburg hat RB Leipzig aus dem Pokal geschmissen. Auch Stuttgart und Kaiserslautern sind weiter.

Nachdem RB Leipzig in den letzten beiden Saisons den Pokal gewinnen konnte, ist diesmal schon in Runde zwei Schluss: Beim VfL Wolfsburg verlor das Team von Coach Marco Rose mit 1:0. Das Tor des Abends machte Vaclav Cerny in der 14. Minute. Rose sagte nach dem Spiel, dass für RB "eine tolle Reise zu Ende" geht.

Wir müssen uns eingestehen, dass wir diesmal zugucken, wenn es um die Entscheidungen geht.

Sensation am Betzenberg: Kaiserslautern schmeißt Köln raus

Läuft beim Zweitligisten! Gegen den 1. FC Köln gewann der 1. FC Kaiserslautern mit 3:2. Für Köln gab es gegen Ende zwei Platzverweise: Eric Martel bekam in der 79. Minute Gelb-Rot, weil er gemeckert hat - zu dem Zeitpunkt war er schon ausgewechselt. Wenig später wurde Florian Kainz wegen einer Grätsche in der 84. Minute mit glatt Rot vom Platz geschickt.

VfB gewinnt zweimal gegen Union

Der VfB Stuttgart hat Union Berlin mit 1:0 nach Hause geschickt und zieht ins Achtelfinale ein. In der 90. Minute gab es Rot für Union-Coach Urs Fischer - wegen Meckerns. Nach dem Spiel entschuldigte er sich beim Schiri und sagte, dass er sich da "besser unter Kontrolle haben" muss. Bitter für Union: Bereits vor zehn Tagen haben die Teams in der Bundesliga gegeneinander gespielt - Stuttgart gewann in Berlin mit 0:3. Das DFB-Pokalspiel war für Union die elfte Pflichtspielniederlage in Folge.

Außerdem eine Runde weiter sind:

Der Hamburger SV ,

, Fortuna Düsseldorf ,

, Borussia Mönchengladbach ,

, FC St. Pauli und

und Regionalligist FC 08 Homburg. der überraschend mit 2:1 gegen Fürth gewann.

