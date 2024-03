Der DFB und Adidas haben wohl mit Kritik zum pinken Auswärtstrikot gerechnet - deswegen gibt's jetzt einen Konter.

Es wurde ein neues Marketingvideo gepostet, in dem mehrere Hate-Kommentare eingeblendet werden: "Das Trikot will doch keiner haben" und "Das ist doch kein Deutschland-Trikot". Die Nationalspieler reagieren mit Humor und Ironie. Auch Eli und Aleandra Frerk sind in dem Clip:

Der DFB und Adidas hatten die Trikots letzten Donnerstag vorgestellt. In den vergangenen Tagen war auf Social Media die - eher unsachliche - Kritik an der Farbe des Auswärtstrikots sehr laut geworden. Mehr dazu hier:

Auswärts pink! DFB stellt Trikots für die EM vor