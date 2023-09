Digitalisierung in Schulen: BW und RLP machen gemeinsame Sache 🤝

Stell dir vor, es gibt bald eine Online-Plattform f├╝r alle Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler in BW und RLP. Was ist geplant?

Baden-W├╝rttemberg und Rheinland-Pfalz arbeiten jetzt zusammen an einer digitalen Bildungsplattform f├╝r den Schulunterricht. Das haben die Bildungsministerinnen aus Baden-W├╝rttemberg und Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Mannheim ausgemacht und unterschrieben. Beide L├Ąnder wollen gemeinsam die Plattform, die es schon in Rheinland-Pfalz gibt, verbessern.

Was bringt das dir?

Dadurch, dass beide Bundesl├Ąnder jetzt zusammenarbeiten, k├Ânnte deine Schule schneller digitaler werden. Au├čerdem kann es sein, dass so zum Beispiel schneller IT-L├Âsungen f├╝r die Plattform gefunden werden.

Wie digital sind Schulen in RLP gerade?

Immer mehr Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler sind mit Laptops und Tablets ausgestattet. Doch es gibt einige Beschwerden von Leuten, die zur Schule gehen und den Bildungsverb├Ąnden:

schlechtes oder fehlendes WLAN

zu langsame Tablets

zu wenig technische Hilfe in den Schulen

noch nicht ausreichend fitte Lehrerinnen und Lehrer

Was w├╝rde helfen? Die Lehrkr├Ąfte m├╝ssten zum Beispiel mehr f├╝r die Digitalisierung begeistert werden. Dazu seien viele Schulungen n├Âtig, so die Landeselternsprecherin. Au├čerdem br├Ąuchten sie Unterst├╝tzung von Experten, wenn die Technik zum Beispiel ausf├Ąllt.

