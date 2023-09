Kommt bald DIESES neue Schulfach? 🤔

Die Landesärztekammer in Baden-Württemberg will, dass "Gesundheit" als Schulfach eingeführt wird.

Der Grund: Das Thema werde in Fächern wie Sport oder Biologie bisher nicht ausreichend berücksichtigt. Das Fach sei wichtig, damit du schon in der Schule lernst, wie man sich gesund ernährt und wie schädlich zum Beispiel Alkohol oder Rauchen für den Körper sind. Es könnte auch darum gehen, was die Folgen des Klimawandels mit unserer Gesundheit machen.

Neues Fach, neue Kleiderordnung?