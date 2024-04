Feuer-Protest in New York: Mann gestorben

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Der Mann, der sich am Freitag beim Gerichtsprozess gegen Donald Trump in New York angezündet hat, ist tot.

Triggerwarnung - Suizid Im Text geht es um Suizid. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein. Die Polizei hat gesagt, dass der Mann am Samstagmorgen in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben ist. Zwischenfall beim Gerichtsprozess von Donald Trump: Mann in Flammen Das ist am Freitag passiert: In einem Park vor dem Gerichtsgebäude stand plötzlich ein Mann in Flammen.

Zeugen haben gesagt, dass er sich mit einer Flüssigkeit übergossen und selbst angezündet hat.

Vorher soll er Zettel in die Luft geworfen haben.

Laut der Polizei soll er darauf geschrieben haben, dass Schulen und Co. nur "Fassaden für die Mafia" seien.

Die Polizei nannte den Mann "eine Art Verschwörungstheoretiker". Worum es in dem Prozess geht, kannst du hier checken: USA Könnte Trump bald in den Knast gehen? Am Montag hat ein Strafprozess gegen Donald Trump begonnen. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. 6:00 Uhr DASDING - Morgens klarkommen DASDING