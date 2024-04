Am Montag hat ein Strafprozess gegen Donald Trump begonnen. Er soll Schweigegeld an eine Pornodarstellerin gezahlt haben.

Der Vorwurf: Donald Trump habe versucht, diese Zahlungen illegal zu verheimlichen. Dabei soll er auch andere Verstöße gegen das Gesetz vertuscht haben, so die Staatsanwaltschaft. Trump selbst bestreitet die Vorwürfe.

Good to know: In den USA entscheidet eine sogenannte Jury, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. Deshalb begann der Prozess in dem New Yorker Gericht mit der Auswahl der Jury-Mitglieder - den Geschworenen.

Strafprozess gegen Trump hat begonnen Dauer 0:41 min Strafprozess gegen Trump hat begonnen

Trump als erster Ex-US-Präsident vor Strafgericht angeklagt

In dem Schweigegeld-Fall könnte Trump sogar eine Gefängnisstrafe bekommen. Es ist aber wohl nicht sein letztes Strafverfahren: Der Ex-Präsident ist in drei weiteren Fällen angeklagt. Ihm wird unter anderem versuchter Wahlbetrug und die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente aus dem Weißen Haus vorgeworfen.

