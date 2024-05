Füllkrug schießt Dortmunder zum Sieg gegen PSG

Gegen Paris stand es zum Schluss 1:0 (1:0). Schafft es der BVB ins Finale? Die Entscheidung fällt kommende Woche.

Torschütze des Abends: Niclas Füllkrug. Sein Flachschuss ins Tor von Paris Saint Germain ließ die Dortmunder Südtribüne erzittern. Hier die krasse Tor-Szene in der 36. Minute:

pic.twitter.com/5TTcF3Iw5f 🚨 GOAL | 1:0 for Borussia Dortmund vs. PSG, Niclas Füllkrug opens the score with the goal for BVB!#BVBPSG

ARD-Reporter Holger Dahl aus dem Stadion:

"Super-Abschluss für Füllkrug - Doppel-Pfosten für PSG" Dauer 0:32 min Holger Dahl aus Dortmund.

Gibt es bald ein "German Endspiel"?

Damit hat sich Dortmund zu Hause eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag in Paris erarbeitet.

"Wir hatten das nötige Glück, hätten aber auch das zweite Tor machen können. Das gibt uns eine gute Möglichkeit, um nächste Woche in einem sehr schweren Auswärtsspiel den Schritt ins Finale zu machen", so Trainer Edin Terzic bei DAZN. Hoffnung auf das Endspiel in Wembley also.

Das Tor von Nationalspieler Füllkrug eröffnet dem BVB die Chance auf das sechste Europapokalfinale der Vereinsgeschichte - am 1. Juni, womöglich gegen den FC Bayern, der am Dienstag ein 2:2 gegen Real Madrid vorgelegt hatte. Die Bayern spielen am Mittwoch im Rückspiel gegen Real.