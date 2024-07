"This better be Espresso Martini": Drakes Luxus-Villa geflutet

In Toronto gibt’s aktuell heftige Unwetter und Teile der Stadt stehen unter Wasser. Auch Drakes Haus hat es erwischt.

Doch Drake scheint es mit Humor zu nehmen. Auf Instagram hat der Rapper ein Video in seiner Story gepostet. In dem Clip ist zu sehen, wie er mit einem Besen in der Hand durch braunes, schlammiges Wasser in seinem Ankleidezimmer watet, während immer mehr Wasser reinströmt. Dazu schreibt er: "This better be Espresso Martini". Auf Deutsch: "Das sollte besser ein Espresso Martini sein".

Drakes Villa in Toronto geflutet Dauer 0:19 min Drakes Villa in Toronto geflutet

So krass ist Drakes 50.000 Quadratmeter-Villa:

Drakes Villa ist Luxus pur. Das zeigt schon seine riesige Eingangshalle aus massivem Kalkstein und Marmor und antiken Spiegeln an der Decke. An einem Ende des Raumes steht on top noch ein maßgeschneiderter Konzertflügel des österreichischen Klavierbauers Bösendorfer. Sonst gibt es in seiner Villa unter anderem einen NBA-Basketball-Platz in Originalgröße, einen Kronleuchter mit mehr als 20.000 handgeschliffenen Swarovski-Kristallen oder seine 3.200 Quadratmeter große Schlafzimmer-Suite mit riesigen Terrassen.

Neulich wurde der Wachmann von Drake vor der Villa angeschossen: