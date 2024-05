Pädo-Vorwurf: Drake droppt Disstrack gegen Kendrick Lamar

In "The Heart Part 6" bezieht sich Drake auf die Vorwürfe, dass er pädophil sein soll und mit Sexhandel zu tun habe.

Drake streitet die Vorwürfe von Kendrick Lamar in seinem neuen Track ab. Kendrick hatte zuvor behauptet, dass Drake Teil eines Sexhandelnetzwerks und pädophil sein soll. Drake meint, er würde längst im Knast sitzen, wenn die Anschuldigungen stimmen würden.

Wenn ich junge Mädchen ficken würde, ich schwöre, ich wäre verhaftet worden. / Ich bin viel zu berühmt für diesen Scheiß, den du gerade angedeutet hast.

Drake droppt neuen Disstrack gegen Kendrick Lamar Dauer 1:58 min Drake droppt neuen Disstrack gegen Kendrick Lamar

Drake disst Kendrick Lamar

Drake erklärt in "The Heart Part 6" jetzt, dass er Kendricks Team absichtlich falsche Infos gefüttert habe. Die Info, dass Drake eine 11-jährige Tochter habe, stimme nicht und solle zeigen, dass Kendrick gar nicht richtig recherchiert. In "The Heart Part 6" erhebt Drake außerdem Vorwürfe gegen Kendrick Lamar:

Er behauptet, dass dieser sich von seiner Verlobten entfremdet hätte.

Außerdem soll Kendrick Lamar handgreiflich gegenüber seiner langjährigen Partnerin geworden sein.

Hier hörst du den Track:

Der Beef geht jetzt schon länger: