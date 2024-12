Der Keeper von Bochum wurde im Spiel gegen Union Berlin von einem Feuerzeug am Kopf getroffen. Das dürfte Folgen haben.

Was ist passiert? Beim Stand von 1:1 lief am Samstag die Nachspielzeit, als es zu der unschönen Aktion kam. Das Feuerzeug flog aus dem Union-Block und traf Patrick Drewes am Kopf. Der 31-Jährige war benommen und konnte nicht mehr weiterspielen.

Nach einer über 25 Minuten langen Unterbrechung wurde das Spiel ohne Drewes fortgesetzt. Weil Bochum nicht mehr wechseln konnte, ging Stürmer Philipp Hofmann ins Tor. Die Mannschaften einigten sich aber darauf, in den letzten Minuten nur noch den Ball hin und her zu schieben.

Von Feuerzeug getroffen: Wie geht es Drewes?

VfL-Trainer Dieter Hecking hat gesagt, dass Drewes für Untersuchungen ins Krankenhaus gekommen ist. Wie es ihm aktuell geht, ist bisher nicht bekannt. Der Feuerzeugwerfer soll im Union-Block ausfindig gemacht worden sein. Er sei der Polizei übergeben worden. Der Verein erstattete Anzeige.

Nach Eklat: Das plant Bochum!