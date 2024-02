Wird der Film von Dua Lipa zum Flop?

"Argylle" hat zwar einen krassen Cast, aber wirklich gut lief es am ersten Wochenende in den Kinos nicht.

Es ist eine lange Liste von Stars und bekannten Schauspielern, die in "Argylle" vor der Kamera standen. Neben Dua Lipa als Hauptact sind Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, John Cena, Ariana DeBose, Catherine O'Hara und Samuel L. Jackson mit dabei.

So lief der Kinostart von "Argylle"

Trotzdem lief das erste Kino-Wochenende nicht so rund: In den USA spielte der Film nur 6,5 Millionen Dollar ein. Für einen Kinostart bei so einen Film wird mit etwa 16,5 Millionen Dollar gerechnet. Auch in Europa sieht es ähnlich aus. Kein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass der Comedy-Thriller 200 Millionen Dollar gekostet hat.

Grund für das mangelnde Interesse der Kino-Fans könnten die zurückhaltenden Kritiken gewesen sein. Einige Kritiker waren der Meinung, dass Dua Lipa in ihrer zweiten Film-Rolle nicht ganz überzeugend ist.

Du willst dir selbst eine Meinung zu "Argylla" machen? Dann schau dir hier den Trailer an:

Die Sängerin scheint in der Schauspiel-Welt angekommen zu sein: